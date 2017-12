Via Argine, denunciato esercente cinese: in negozio pellicce di procione

Cittadino cinese 39enne denunciato per possesso in negozio di 15 capi di abbigliamento realizzati con pelliccia di orsetto lavatore. I carabinieri del nucleo Cites e del nucleo investigativo di polizia ambientale,agroalimentare e forestale, durante controlli in vari empori cinesi a via Argine, hanno trovato, in uno dei negozi, 15 capi di abbigliamento confezionati utilizzando pelliccia di procione, animali allevati e provenienti dalla Cina in violazione delle norme comunitarie. Il reato è punibile con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da 10 a 100mila euro