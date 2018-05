Vendeva abbigliamento contraffatto sui social: denunciato giovane napoletano

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Latina hanno condotto minuziose indagini finalizzate a contrastare il fenomeno della commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti, diffusi mediante social media e piattaforme web. Le indagini avviate d’iniziativa dai militari della Compagnia di Fondi si sono soffermate su un diffusissimo social network, come riportato da LatinaToday. Sui social è stata individuata una rete di distribuzione di imitazioni di capi di abbigliamento dei più famosi brands nazionali ed esteri. Attraverso una “vetrina virtuale,” un giovane, residente a Napoli, gestiva un’illecita attività di vendita di capi di abbigliamento contraffatto che gli ha permesso di incassare, nell’arco di un anno, oltre 70.000 euro. Sulla bacheca venivano mostrati i capi ed indicati i prezzi, dopodiché l’acquirente interessato inviava un messaggio al numero indicato sulla pagina web richiedendo il prodotto visionato che veniva spedito solo dopo aver proceduto al pagamento della merce mediante accredito con carta di credito.

Le approfondite indagini disposte dalla Procura Partenopea consentivano di ricostruire i flussi finanziari, le modalità di spedizione ed i destinatari delle merci contraffatte. Nel corso della perquisizione domiciliare eseguita dai militari della Compagnia di Fondi presso l’abitazione dell’indagato, sono stati rinvenuti alcuni pacchi già pronti per la spedizione ed è stata individuata una nuova “vetrina” per la commercializzazione dei prodotti contraffatti con l’indicazione di una diversa utenza telefonica. Le indagini hanno permesso di denunciare l’autore del reato e consentito di individuare l’estesa rete di acquirenti privati e rivenditori distribuiti in tutta Italia.