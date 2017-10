Non accede all'Ape Social per un'apparizione in tv

La sua domanda di accesso all'anticipo pensionistico, il cosiddetto “Ape Social”, gli è stata rigettata perché ha partecipato ad una trasmissione televisiva. È successo ad un 64enne di Marano, Benedetto Addeo che si è visto rigettare la domanda all'Inps per la sua partecipazione a “Stasera tutto è possibile”, un programma televisivo per il quale gli sono stati versati dei contributi assicurativi. Tanto basta al sistema contributivo per non ammettere la sua richiesta da disoccupato con oltre 30 anni di contributi versati alle spalle.

Questi i requisiti necessari per accedere all'anticipo pensionistico per gli over 63, tutti requisiti che lui era convinto di avere dopo il licenziamento da un'azienda alimentare e anni di sacrifici economici. Il tutto vanificato da quell'apparizione in tv come pubblico, non retribuita ma con il versamento da parte della produzione dell'assicurazione obbligatoria. Un contributo che cancellerebbe il suo stato di disoccupato nonostante il minimo riconosciuto dai lavori a tempo determinato dall'Inps è di sei mesi. La sua storia è stata raccontata dall'edizione online de “Il Mattino”. Adesso sarà costretto al ricorso, con spese e tempi di attesa connessi, sperando di riuscire a convincere l'apparato burocratico.