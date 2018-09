Nega sigaretta e viene accoltellato: secondo caso in un giorno

Se non è un record poco ci manca. A distanza di poche ore un'altra persona è stata accoltellata a Napoli. Il motivo è sempre lo stesso: si è rifiutato di dare una sigaretta ad uno sconosciuto. Un 33enne di origini indiane è stato ferito stasera intorno alle 19 e 30. L'uomo si è presentato sanguinante all'ospedale Vecchio Pellegrini. Aveva una ferita al collo ed un'altra alla spalla. Per fortuna entrambi i tagli non erano profondi.

La vittima dell'aggressione ha spiegato la dinamica ai sanitari. È stato aggredito a vico Lungo Gelso, nei pressi dei Quartieri Spagnoli dove un altro cittadino straniero gli ha chiesto una sigaretta. Al suo diniego lo sconosciuto ha cominciato prima ad inveire e poi lo ha colpito con un coltello. Il tutto è stato anche raccontato agli investigatori che stanno provando a ricostruire i fatti per cercare il responsabile.