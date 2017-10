La nebbia blocca Capodichino, rabbia dei tifosi azzurri in partenza per Manchester

Molto particolare il risveglio di oggi per i tifosi del Napoli diretti verso Manchester. Non soltanto l'attesa del match di Champions tra citizens e azzurri, ma anche un capoluogo partenopeo insolitamente spettrale, avvolto nella nebbia e con temperature in calo.

Le conseguenze dell'improvviso risveglio in Val Padana sono serie: la scarsa visibilità ha minato per ore la situazione partenze dall'aeroporto di Capodichino, con ritardi e cancellazioni, anche dei voli “del tifo” diretti a Manchester.

Tanta la rabbia dei tifosi nello scalo aeroportuale partenopeo, soprattutto nei riguardi del personale a terra. Una situazione che è rimasta in stallo fino alle 10 circa, quando è iniziato un lento ritorno alla normalità con il miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il primo dei 14 voli che erano in attesa di partire (inizialmente previsto per le 6.05, direzione Monaco di Baviera) è riuscito a decollare. Poi si è risolta la vicenda di chi era diretto a Manchester per la Champions: anziché prendere un Ryanair per Venezia (persa ormai la coincidenza), è scattato per loro un diverso piano di volo con scalo a Roma.