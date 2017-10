Nebbia a Napoli, 14 aerei non decollano da Capodichino

Nebbia fitta a Napoli da questa mattina, con la visibilità limitata in molte zone della città. I disagi maggiori si registrano a Capodichino: la partenza di 14 aerei è stata rinviata a causa della scarsa visibilità, in attesa che la situazione migliori. Alcuni voli in arrivo su Napoli sono stati dirottati su altri scali. A causa del maltempo sarebbero rimasti bloccati anche i tifosi azzurri in procinto di recarsi a Manchester per l'incontro di Champions di questa sera contro il City.

Temperature in sensibile calo a Napoli e in provincia.

Le foto della nebbia a Napoli inviate dai lettori di NapoliToday.