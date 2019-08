Navigator contro la Regione, de Magistris: "Abbiamo soluzione alternativa"

"Abbiamo prospettato una possibile soluzione alternativa per sbloccare questa situazione indegna dei navigator della Campania, l'unica regione dove non possono iniziare a lavorare". Lo ha spiegato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris al termine di un incontro, nel palazzo del Consiglio comunale in via Verdi, con i 471 navigator vincitori del concorso per la Campania ma fermi a seguito della mancata firma da parte della Regione alla convenzione con l'Anpal.

De Magistris avrebbe, secondo quanto raccontato da uno degli aspiranti navigator, scritto al Ministro Luigi Di Maio indicando una possibile soluzione: il Comune di Napoli si attiverebbe per fare in modo che i 471 navigator possano lavorare in altri enti pubblici campani. "Vogliamo un percorso immediatamente percorribile. Questa ingiustizia va superata", conclude de Magistris.