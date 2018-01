Guardia Costiera, nave detenuta nel Porto di Napoli

Nel quadro del più ampio progetto di tutela della vita umana in mare e dell’ambiente marino e costiero che vede fortemente impegnato il Corpo delle Capitanerie di Porto, gli uomini della Guardia Costiera di Napoli – Nucleo Port State Control, hanno emanato nei giorni scorsi il provvedimento di fermo ai sensi della Direttiva 2013/38 della Comunità Europea recepita dall’ordinamento legislativo italiano con il D.Lgs 67 del 2015 a carico di una nave porta contenitori, battente bandiera Antigua & Barbuda.

Il provvedimento di fermo è stato adottato in quanto l’unità, successivamente ad una ispezione approfondità effettuata dagli ispettori PSC, risultava essere in condizioni sub-standard secondo le normative internazionali per la sicurezza della navigazione. Gravi, infatti, le carenze riguardanti il generatore ausiliario di emergenza e la preparazione dell’equipaggio alle emergenze.

Al momento l’unità risulta ancora ferma nel porto di Napoli, in attesa che vengano ripristinati gli standard minimi per poter essere nuovamente autorizzati a navigare. L’unità dovrà essere sottoposta ai controlli da parte degli ispettori del DNV/GL, responsabile del rilascio della certificazione di sicurezza.