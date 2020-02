Coronavirus, salgono a 61 i casi sulla nave capitanata dal comandante sorrentino

Hanno trascorso una notte tranquilla i passeggeri della Diamond Princess, la nave da crociera ormeggiata nella baia di Yokohama, in Giappone, a bordo della quale ci sono 61 persone affette da Coronavirus. Lo rivela all'Ansa la moglie del comandante Gennaro Arma, sorrentino.



(foto Ansa)

"Siamo in paziente attesa che si arrivi al termine della quarantena, prevista per il 19 febbraio, sperando che non si aggiungano altri casi". A bordo anche 35 italiani di cui 25 membri dell'equipaggio. Nessun nostro connazionale a quanto risulta da fonti nipponiche avrebbe finora contratto il virus.