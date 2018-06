Niente Napoli, la nave dei migranti sarà accolta dalla Spagna: esulta Salvini

Situazione sbloccata per la nave Aquarius, con a bordo oltre 600 migranti. L'imbarcazione dopo un lungo tira e molla tra Italia e Malta, che si sono rifiutate di far sbarcare i migranti, sarà accolta dalla Spagna (a Valencia), come annunciato dal premier spagnolo Sanchez.

Nella diretta Facebook il ministro dell'Interno Salvini ha spiegato la propria posizione: "Alzare la voce paga. Il governo è rimasto sempre compatto, alla faccia di chi trovava spaccature tra Lega e Cinquestelle. Con altre navi come Aquarius, adotteremo lo stesso atteggiamento".

NAPOLI PORTO APERTO

"Chi lascia morire centinaia di persone in mare commette un reato contro l'umanità". Era stato il commento del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, sulla decisione del Governo italiano di non concedere l'attracco ad Aquarius, la nave umanitaria con a bordo oltre 600 migranti, tra cui bambini e donne incinte, che rischiano la vita se non soccorse immediatamente. Il porto della città di Napoli è aperto e faremo di tutto per concedere la possibilità alla nave di attraccare" , aveva affermato il Sindaco, che si era dichiarato pronto ad accogliere i migranti a Napoli, prima che il governo spagnolo risolvesse la questione.