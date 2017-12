Natale sotto zero per gli homeless: sono 1.700 tra Napoli e provincia

Tutti i giorni, ma soprattutto di notte, combattono in strada contro il freddo, con temperature prossime allo zero. Sono tra 1.500 e 1.700 i senza fissa dimora che vivono all'addiaccio tra Napoli e provincia. Per una sera, abbiamo accompagnato i volontari della Comunità di Sant'Egidio, che due volte a settimana (il martedì e il giovedì) girano per le strade del centro per distribuire pasti caldi, the, caffè, latte, o solo per sincerarsi delle condizioni di salute di chi non ha una casa.

Agli homeless vanno aggiunte le persone che hanno un'abitazione, ma non hanno soldi per sopravvivere e sono costrette ad attendere i volontari, o recarsi alle mense, per poter mangiare. Sant'Egidio organizzerà per il 25 un grande pranzo solidale nella chiesa dei SS. Severino e Sossio, a Largo San Marcellino. Ma altri pranzi saranno preparati in tutta la città, da San Giovanni a Scampia.

La Comunità, inoltre, raccoglie coperte e abiti invernali. Per chi avesse capi da consegnare o volesse partecipare alle iniziative come volontario il numero cui rivolgersi è 081.580.19.05