A Napoli nasce l'Rc Auto “sospesa”: per aiutare chi non riesce a pagarla

Dopo il caffè e la pizza “sospesi” nasce anche l'Rc auto “sospesa”. L'iniziativa nasce per venire incontro alle persone con difficoltà economiche che non possono permettersi di pagare l'assicurazione obbligatoria sulla propria vettura. Visti anche i costi più alti rispetto a tutte le altre città d'Italia, è venuta l'idea a due fratelli assicuratori di Pomigliano d'Arco che hanno deciso di aiutare a loro modo le persone in difficoltà. I due fratelli Romano hanno proposto l'idea al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che l'ha accolta con entusiasmo pubblicizzandola.

«L’idea è di invitare i clienti più facoltosi o, comunque, coloro che possono ancora permettersi di pagare la loro polizza, a contribuire, anche soltanto lasciando parte del resto che dovrebbero ricevere, a un fondo che verrà utilizzato per integrare la quota di polizze di altri clienti meno facoltosi consentendo loro di sottoscrivere quella polizza a cui hanno rinunciato – così ha spiegato l'idea Borrelli per il quale sarà necessaria – una legge che modifichi il sistema che, al momento, penalizza ingiustamente il Sud».