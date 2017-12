Ottaviano, sequestrato un quintale di dolci a nota pasticceria

Chiusa dai Nas un'abitazione di San Gennarello che fungeva abusivamente da deposito per lo stoccaggio dei prodotti di pasticceria e di materiali da imballaggio per alimenti. Come riporta Internapoli, l'abitazione di via Pappalardo, utilizzata come deposito, non è risultata idonea alla verifica igienico sanitaria che i militari del Nas di Napoli hanno effettuato presso un'importante pasticceria di Ottaviano, di cui hanno controllato tutti i locali.

Gli uomini del Nas hanno effettuato il sequestro amministrativo di circa un quintale di prodotti di pasticceria perché sprovvisti delle indicazioni sulla tracciabilità alimentare.