Reparto chiuso per festeggiamenti, blitz dei Nas all'Ospedale del Mare

I carabinieri del Nas si sono stamane recati all’Ospedale del Mare, nel suo reparto di chirurgia vascolare, per acquisire documenti utili alle indagini avviate dopo la presunta assenza di personale per partecipare a dei festeggiamenti.

La vicenda è quella denunciata dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, secondo cui "Il reparto di chirurgia vascolare dell'Ospedale del Mare è stato chiuso nella notte tra venerdì e sabato per consentire a tutto il personale di partecipare alla festa del primario".

Il reparto in questione sarebbe stato "dismesso" per una notta, con dimissione in blocco di tutti i pazienti e con il personale che si sarebbe organizzato con ferie e malattie per non mancare alla festa del primario, che celebrava così il nuovo incarico.

"Un episodio che, se confermato, getta discredito su tutta la sanità campana - aveva spiegato il consigliere - Come si fa ad avere fiducia in una intera equipe medica che decide di chiudere un reparto di un ospedale pubblico per andare a una festa?". Mario Forlenza, direttore dell'Asl Napoli 1, ha intanto sospeso il primario in attesa di accertamenti.