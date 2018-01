Blitz dei Nas nel noto albergo: irregolarità nella somministrazione dei cibi

Così come durante le festività natalizie, proseguono i controlli dei Nas sia nel settore alimentare, sia in quello attinente alle verifiche presso strutture sanitarie.

Le verifiche igienico sanitarie questa volta hanno coinvolto diverse attività del puteolano, con particolare attenzione rivolta a ristoranti, bar, studi medici e farmacie.

Nel dettaglio, i carabinieri hanno riscontrato dei problemi in una nota struttura alberghiera del quale non è stato diffuso il nome, per i quali sono stati diffidati i gestori ad eseguire urgenti interventi volti a rimuovere le carenze individuate in alcuni locali adibiti alla somministrazione di cibi.