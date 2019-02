Napoli-Zurigo, tentativi di gemellaggio. Il tifoso svizzero: "Vinciamo 4-0"

Tra una birra e uno spuntino veloce i tifosi dello Zurigo in trasferta a Napoli per la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League aspettano di salire sugli autobus diretti allo stadio, nel piazzale della stazione marittima. Al di là dell'allerta ordine pubblico il clima sembra disteso: c'è spazio anche per uno scherzoso pronostico che un tifoso svizzero suggerisce dopo diverse lattine di birra: al San Paolo, secondo il tifoso elvetico, lo Zurigo batterà il Napoli 4-0. Sorride anche il napoletano che lo affianca nel filmato.