Napoli-Zurigo, aggrediti due stranieri all'esterno del San Paolo

Due persone sono state aggredite e rapinate del cellulare nei pressi dello stadio San Paolo, pochi minuti prima della partita Napoli-Zurigo. Le vittime sono due cittadini islandesi che non è ancora chiaro se fossero in zona perché tifosi dello Zurigo o semplicemente di passaggio in città. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine sarebbero stati aggrediti da un gruppo di ultrà del Napoli ma anche su questa circostanza sono in corso delle verifiche.

Il fermo

Sicuramente è stato fermato un 41enne napoletano, vicino alla tifoseria organizzata napoletana e destinatario di un Daspo, oltre che con precedenti specifici. Stando al racconto delle vittime, il gruppo di tifosi li avrebbe colpiti con dei pugni e a uno dei due è stato sottratto anche lo smartphone. I due malcapitati sono stati medicati dai sanitari del 118. Continuano le ricerche per identificare gli altri assalitori.

Prima del match sono stati fermati e controllati i pullman che portavano i tifosi dello Zurigo allo stadio San Paolo. Durante le perquisizioni la polizia ha trovato un manganello retrattile, due mazze da baseball, petardi e fumogeni. Le due tifoserie non sono però mai entrati a contatto prima e dopo la partita.