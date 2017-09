Napoli e la Russia modello diplomatico: apposta una targa in via Nardones (VIDEO)

Per celebrare i 240 anni di cooperazione diplomatica tra la città di Napoli e la Russia una targa è stata apposta questa mattina tra via Nardones e via Toledo, in memoria del primo ambasciatore russo a Napoli, Andrej Kirillovich Razumovskij, arrivato in città, nel Regno di Napoli, nel 1777. La cerimonia si è svolta in strada, alla presenza dell'Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov, e del sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "Napoli e la Russia sono un esempio di diplomazia: sempre più intensamente la nostra città e la delegazione russa a Napoli cooperano", ha detto il sindaco de Magistris.

"Sono onorato di questa targa", ha spiegato invece Razov. "In questo periodo molte nazioni, molte città, tendono a oscurare, a dimenticare la lunga e influente presenza russa nei loro territori. Napoli invece non dimentica, e gliene siamo grati".