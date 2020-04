Come fronteggiò Napoli l'epidemia di peste? La spiegazione (VIDEO)

“Il Cnr risponde” è il nuovo spazio di informazione in pillole video di due minuti della webtv del Cnr, dedicato alle principali questioni di attualità. Come si affrontavano le epidemie nel passato? Come si fronteggiò a Napoli l’epidemia di peste del ‘600? A queste domande risponde Raffaella Salvemini dell’Istituto di studi sul Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismed) di Napoli.

“Il piano dei soccorsi si basava sulla beneficenza, sui lasciti e le donazioni, fatte non solo per la salvezza delle anime ma anche per mantenere gli ospedali. Le cure erano incerte e ci si affidava spesso alle preghiere e alle processioni - spiega l’esperta -. Le misure principali di contrasto alla peste erano tre: la circolazione delle informazioni, la quarantena e i lazzaretti”.

