A Napoli tassi di delittuosità più bassi del Nord: lo stabilisce una ricerca

Il secondo rapporto sulla criminalità organizzata a Napoli, finanziato dall'Istituto di Studi Politici San Pio V, analizza le dinamiche e i fattori connessi al mondo criminale napoletano. Secondo uno degli autori, Giacomo Di Gennaro, "c'è una narrazione negativa in questa città, che spesso non risponde alla realtà. Certo, ci sono delle criticità ma dall'analisi dei dati emerge che Napoli ha tassi di delittuosità molto più bassi di alcune città del Nord, mentre per altri reati - come le rapine - i tassi sono molto più alti". Luigi Riello, Procuratore generale della Repubblica di Napoli, afferma che "non bisogna dire che Napoli è l'inferno, ma non bisogna sminuire la realtà: la situazione resta delicata soprattutto per quanto riguarda la criminalità minorile".