Volo Napoli-New York inaugurato a Capodichino: il battesimo dell'acqua|VIDEO

La compagnia aerea statunitense United Airlines ha annunciato l'introduzione di un nuovo volo diretto giornaliero tra Napoli e New York, nel periodo dal 23 maggio al 4 ottobre a partire dal prossimo anno. Nel video il battesimo dell'acqua a Capodichino dell'aereo della compagnia Usa.

United è il primo vettore Usa a collegare le due città, rendendo quello di Napoli il quarto aeroporto italiano ad essere collegato direttamente a New York-Newark. "Siamo lieti di inaugurare il nostro nuovo servizio diretto giornaliero tra Napoli e il nostro hub a New York-Newark – sono le parole di Marcel Fuchs – vicepresidente di United per le vendite area Atlantico e Pacifico – Questo nuovo volo rafforza la nostra rete internazionale di voli, offrendo ai nostri clienti italiani una maggiore scelta e libertà di viaggio, con oltre 60 destinazioni negli Stati Uniti, in Canada, in Messico e nei Caraibi raggiungibili con voli diretti da New York-Newark".