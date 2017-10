Natale a Napoli, gli imprenditori vogliono investire in illuminazione

Il direttore generale di Confcommercio Pasquale Russo, a seguito dell'incontro con l'assessore comunale al Commercio Ciro Borriello chiesto insieme ai tanti centri commerciali naturali di Napoli, ha certificato l'impegno dei commercianti in vista del Natale 2017. "Abbiamo sottoposto all'amministrazione una innovativa proposta per un bando che coinvolga imprenditori che vogliano investire sulla città di Napoli in occasione del Natale. Un periodo che si prospetta particolarmente ricco anche di offerte turistiche e, dunque, molto attrattivo. Abbiamo anche ribadito la possibilià di collaborare con il Comune per costruire un progetto di illuminazione che riguardi non solo le tradizionali arterie principali della città ma anche le tante zone di Napoli che da sempre sono protagoniste del Natale".