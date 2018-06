"Napoli Metro per Metro”: visita gratuita alla scoperta delle Stazioni dell'Arte della Metropolitana

Per Giugno Giovani 2018 la giovane start up napoletana FAR_art propone una visita gratuita alla scoperta delle Stazioni dell'Arte della Metropolitana di Napoli. L’evento è previsto per il giorno 21 giugno alle ore 18.30: il percorso partirà da Via Armando Diaz.

Dopo il successo editoriale della guida alternativa della città “Napoli Metro per Metro”, i contenuti del volume tascabile diventano un imperdibile tour che consentirà di scoprire la città spaziando tra arte, architettura e archeologia nonchè curiosità, miti, usanze e cibo del popolo partenopeo, attraverso un percorso inedito e un servizio pubblico con zero emissioni ambientali. La FAR_art propone, in collaborazione con la guida turistica Erika Chiappinelli, un piccolo assaggio delle visite guidate attraverso le Stazioni dell’Arte della Metropolitana scoprendo il sopra e il sotto della città di Napoli: nel corso della visita saranno svelati tanti aneddoti e misteri che riguardano la città partenopea.

L’evento è proposto all’interno di Giugno Giovani, rassegna ideata dall'Assessorato ai Giovani, creatività e innovazione del Comune di Napoli, che quest'anno giunge alla sesta edizione con un ricco calendario di eventi realizzati dai giovani e per i giovani, proponendo, in tutti i quartieri della città, iniziative, mostre, incontri, laboratori, spettacoli.

E' gradita la prenotazione inviando un messaggio sulla pagina Facebook dell'evento.