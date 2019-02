Napoli-Juventus, allerta ordine pubblico: 800 agenti blindano lo stadio

Se da un lato la prevendita procede a gonfie vele e si prevede un San Paolo stracolmo per il big match contro la Juventus, dall'altro c'è grande allerta per motivi di ordine pubblico. Nello stadio di Fuorigrotta non potranno accedere i tifosi non residenti in Campania - decisione che sta facendo discutere e ha lasciato l'amaro in bocca molti supporters azzurri che avevano già prenotato il viaggio per assistere alla partita - ma potranno esserci i tifosi della Juventus, a differenza della gara d'andata alla quale non poterono assistere i napoletani. Gara aperta anche ai tifosi del Napoli residenti all'estero.

La Questura di Napoli ha deciso di blindare la zona dello stadio e i punti cardine della città in termini di trasporti. Nel giorno della partita 800 agenti delle forze dell'ordine saranno vigili, cercando di evitare possibili contatti tra le tifoserie rivali.