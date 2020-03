Coppa Italia, confermata Napoli-Inter. L'assessore: "Rispondiamo al Coronavirus"

"Non vedo alcuna difficoltà o preoccupazione per lo svolgimento della partita ma dobbiamo seguire l'evolversi della situazione ed essere pronti ad affrontare situazioni più difficili". Così l'assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha rassicurato i tifosi sul regolare svolgimento del ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter, in programma giovedì sera, 5 marzo, allo Stadio San Paolo. Ai giornalisti Borriello ha detto che "a Napoli non c'è alcun focolaio e la propagazione del contagio a una settimana dal primo caso è lenta. Napoli risponde al virus con i propri anticorpi e le capacità".