“Napoli dopo Covid”: prove di ripartenza (VIDEO)

Si chiama “Napoli dopo Covid, prove di ripartenza” il nuovo format prodotto e realizzato da Iuppiter Group, società di editoria, comunicazione e produzione, nato da un’idea di Max De Francesco, Laura Cocozza ed Espedito Pistone, che racconta storie di realtà imprenditoriali che faticano a riprendersi e a programmare il futuro. La prima puntata del progetto audiovisivo, dedicata al fonico e imprenditore Cesare Gardini e al suo club jazz Nevermind, è visibile sul canale ufficiale youtube Iuppiter Tv e sul social network della società partenopea.

Il primo ciclo del format è di dieci episodi in cui - come tengono a sottolineare i produttori - «si è voluta porre l’attenzione sui settori del turismo, della cultura, dell’intrattenimento e della ristorazione, colpiti a morte dalla emergenza coronavirus. Nei racconti di chi si è ritrovato, per mesi, senza incassi né prospettive, abbiamo riscontrato una tenacia nel rimettersi in gioco tipica del Sud e un sottile potere nel reinventarsi che fa ben sperare nonostante i tempi da economia di guerra, scanditi da incertezza e confusione». Il team realizzativo di “Napoli dopo Covid” è formato dalle giornaliste Giordana Moltedo e Vanna Morra, e dal videomaker Tony Baldini, già autore, insieme alla Iuppiter, dei video emozionali su Napoli durante il lockdown.