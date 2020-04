Coronavirus, le foto di Napoli deserta. "Dedicato a chi non ci conosce"

"Non è una qualsiasi domenica durante una partita del Napoli, non è il 15 di agosto, sotto il sol leone, di un po’ di anni fa. È una splendida mattinata di primavera di venerdì 17 aprile 2020, ore 11. Che lo vogliate o no, queste immagini fanno già parte della storia. Dedicato a chi conosce Napoli e a chi non ha ancora avuto la fortuna di conoscerla". Questo il messaggio del sindaco di Napoli Luigi de Magistris che diffonde delle splendide foto di Napoli deserta.

