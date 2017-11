Sicurezza, il questore De Jesu: "Oggi i criminali sono giovanissimi, malvagi e irrispettosi"

Per la sparatoria notturna tra i locali di Chiaia un ventenne è stato fermato in queste ore dalla Polizia. L'episodio ha portato al ferimento di alcuni minorenni: un sedicenne, una quattordicenne e una diciannovenne. La sparatoria pare sia scaturita da una accesa rivalità tra comitive. La conferma di un abbassamento dell'età media tra i ranghi criminali in città arriva oggi dal questore di Napoli Antonio De Jesu, intervenuto al dibattito "Costruendo una città sicura". "Le forze dell'ordine fanno molto ma accanto all'attività repressiva è necessaria un'azione di rigenerazione. "L'età dei malviventi si è abbassata in modo preoccupante, i giovani esprimono malvagità e mancanza di rispetto per le vite altrui", ha sottolineato il questore De Jesu.