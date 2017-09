Turismo, a Napoli è boom di bed&breakfast

La sensazione era già netta per coloro che frequentano quotidianamente il centro storico di Napoli. Ora arriva un'analisi dell'Ufficio studi di Tecnocasa a certificarlo: a Napoli sempre più persone investono negli immobili, soprattutto nelle zone di afflusso turistico , per poi convertirli in bed&breakfast. Lo studio Tecnocasa rivela che il numero di B&B cresce soprattutto al Nord (+12%) e si concentra soprattutto nelle grandi città a vocazione turistica. Firenze e Roma, si legge, hanno anticipato questa tendenza ma "il fenomeno riguarda anche Napoli, Verona e Palermo".

Nel capoluogo campano la domanda è passata dal 20% al 41% negli ultimi tre anni. Numeri che certificano anche il boom turistico che interessa la nostra città.