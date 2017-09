Terrorismo, a Napoli mille controlli su camion e furgoni

"Dal giorno dell'attentato sulle Ramblas di Barcellona, 17 agosto, ci sono stati mille controlli su bus, furgoni e camion diretti verso il centro storico di Napoli". Lo riferisce ad Adnkronos il direttore dei servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato, Maurizio Vallone. L'operazione denominata 'Ultimo miglio' viene eseguita in linea con le direttive impartite dal Ministero dell'interno. "Solo a Roma", spiega Vallone, "ci sono stati 3500 controlli, visto che la capitale rappresenta un obiettivo dell'Isis stando alle immagini del Colosseo diffuse sui siti dell'organizzazione terroristica".

A Milano circa 1500 controlli, a Napoli, come detto, mille. "Vogliamo rassicurare la popolazione e affinare il nostro metodo operativo", racconta Vallone. "Nei primi tre giorni dopo l'attentato, sul territorio nazionale, abbiamo eseguito 27mila controlli, un numero enorme. Questo serve anche ai nostri agenti per sviluppuare un metodo di lavoro per un'operazione ormai primaria".