Corteo funebre da record in città: protesta degli operatori contro le nuove leggi

Un corteo funebre con settanta carri ha attraversato questa mattina il lungomare e il porto di Napoli. Si tratta di una protesta degli operatori delle piccole imprese funebri contro le recenti delibere della giunta regionale che, secondo i manifestanti, "favoriscono il monopolio del caro estinto a danno degli imprenditori".



Ma contro gli operatori scesi in strada per protestare si pone l'EFI, Eccellenze Funerarie Italiane. La posizione dei rappresentanti Salvato e Tammaro è dura: "Chi oggi scende in piazza con i carri funebri per protestare contro ciò che è stato pubblicato nell’ultimo Burc è colui che ha avuto 16 lunghi anni per mettersi in regola e, sferzante, non l’ha fatto", spiegano dall'EFI.