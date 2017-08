Il Napoli inviterà il piccolo Ciro al San Paolo

Dopo le ore di terrore sotto le macerie della sua palazzina a Casamicciola, il piccolo Ciro potrà esaudire un sogno. Sarà ospite del Napoli allo stadio San Paolo e conoscerà i suoi idoli. La società ha deciso di invitare il piccolo sia a vedere una partita della sua squadra del cuore che a conoscere i calciatori all'interno del centro sportivo di Castel Volturno, dove i suoi beniamini si allenano.

Il tutto quando si sarà ristabilito dal problema al piede occorso durante il crollo e le dure ore di attesa dei soccorsi. Una vicenda che ha molto toccato i calciatori della squadra di De Laurentiis. Alcuni tra loro hanno anche espresso la volontà di fargli una visita in ospedale a Napoli, compatibilmente con gli impegni sportivi. Il Calcio Napoli come sempre è in prima linea in iniziative di solidarietà ed anche stavolta proverà a dare il proprio contributo.