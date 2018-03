A Napoli colmate 1600 buche in pochi giorni: l'elenco delle strade rigenerate

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche dei giorni scorsi, i 48 operatori del Pronto Intervento Stradale in servizio nelle dieci Municipalità e gli uomini della Protezione Civile hanno lavorato in coordinamento con gli Uffici comunali e delle Municipalità, le Unità Operative della Polizia Locale, il Comando dei Vigili del Fuoco, per rispondere alle tante segnalazioni ricevute e risolvere le criticità createsi con i dissesti stradali provocati dal maltempo.

Sono 347 gli interventi stradali svolti e circa 1600 le buche colmate complessivamente negli ultimi giorni, con un incremento del 60% del rendimento rispetto ai valori conseguiti nello stesso periodo dell’anno 2016. Particolare attenzione si sta dedicando agli assi primari, dove il traffico intenso mette a dura prova la tenuta della pavimentazione, e dove va assicurata la regolarità del piano stradale.

L'ELENCO QUARTIERE PER QUARTIERE

Municipalità 1: Via Tasso, Corso Europa, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Sannazaro, Piazza Piedigrotta, Viale Gramsci, Via Acton, Via Arcoleo, Via Chiaia, Salita S. Nicola da Tolentino, Vico S. Carlo alle Mortelle, Via Carolina, Via Posillipo, Largo S. Vincenzo Pallotti, Via F. Giordano, Piazza della Repubblica, Via Caracciolo, Piazza Vittoria.

Municipalità 2: Via M. R. Imbriani, Via Conte di Ruvo, Via Pessina, Via Trinità delle Monache, Via B. Caracciolo, Via A. Depretis, Via S. Teresa degli Scalzi, Via G. Santacroce, Piazza Museo Filangieri, Piazza Dante, Via Toledo, Via G. Summonte, Via Amato da Montecassino, Via Cardinale G. Sanfelice, Rampe S. Giovanni Maggiore, Rua Catalana.

Municipalità 3: Via Capodimonte, Via Fontanelle, Corso Amedeo di Savoia, Via Nuova del Campo, Piazza G. B. Vico, Via Pier Delle Vigne, Via Veterinaria, Via Pietravalle, Via B. Celentano, Discesa Bellaria, Via Ponti Rossi, Salita S. Raffaele, Via S. Maria ai Monti, Viale Maddalena, Via Masoni, Vico Lammatari, Via Stella, Via Don Bosco, Via S. Teresa degli Scalzi, Via Sanità, Calata Capodichino, Via Nicolardi, Via Cristallini.

Municipalità 4: Via Grimaldi, Via Vesuvio, Via G. Ferraris, Piazza Garibaldi, Corso Novara, Via Arenaccia, Via del Macello, Via De Roberto, Traversa del Corso Malta, Via Cupa del Principe, Via Nuova del Campo, Via Milano, Via Taddeo da Sessa, Corso Novara, Rampe del Campo, Via Costantinopoli.

Municipalità 5: Via San Giacomo dei Capri, Via Simone Martini, Via Arenella, Via De Mura, Via Settimo Saverio, Vico Cacciottoli, Via Carelli, Via Ribera, Via Gemito, Via A.Cardarelli, Via Pansini, Via Rossini, Rotonda via Gemito, Via Scarlatti, Via Aniello Falcone, Corso Europa, Via Kagoshima

Piazzetta S.Stefano, Via Tommaso De Amicis, Via Pigna, Via Carlo Cattaneo, Via Vaccaro, Via Sebastiano Conca, Via Mattia Preti.

Municipalità 6: Via Rosalba Carriera, Via Rondinella, Via delle Industrie, Via Brin, Via Malibran, Via P. Ciccarelli, Via delle Repubbliche Marinare, Via Botteghelle, Via Comunale Murelle, Via Pini di Solimene, Corso Sirena, Via Argine.

Municipalità 7: Via Fratelli Wright, Via Detta Nuova Casoria, Via Cupa del Principe, Strada Comunale Tavernola, Via Regina Margherita, Viale Comandante Umberto Maddalena, Via Limitone Arzano, Via S.Ignazio di Loyola, Via Charles Linderbergh, Piazza Di Vittorio, Viale Umberto Maddalena, Via Caserta al Bravo, Strada Vicinale Cupa del Segretario, Via Vicinale Vallone di Miano, Via Miano, Via Mianella, Strada Comunale Cassano, Via Cardinale Capecelatro, Viale dei Pianeti, Via Janfolla, Via Napoli Capodimonte, Via Vicinale Piscinelle, Corso Secondigliano.

Municipalità 8: Via M.R.Torrepadula, Via L.Bianchi, Via Comunale santa Croce ad Orsolona, Via Dei Ciliegi, Via Tirone, Via Bakù, Via Mugnano Marianella, Via G.A Campano, Parco Corto Maltese, Via Fratelli Cervi, Via Cupa Perillo, Via Vicinale Tavernola, Via Monte Rosa, Via G.Pascale, Via Dante, Via Orsolona ai guantai, Via Gaetano Salvatore, Strada Comunale Margherita, Via Antonio Labriola, Via Oliviero Zuccarini, Via Galimberti Tacredi, Via Roma Verso Scampia, Via S. Ignazio di Loyola.

Municipalità 9: Via Giustiniano, Viale Traiano, Via Montagna Spaccata, Via Tertulliano, Via Epomeo, Via Fergola, Via Catone, Via Pallucci.

Municipalità 10: Via Silla, Via Acate, Viale Kennedy, Via Leopardi, Via Caio Duilio, Via Coroglio, Via Agnano Astroni, Via Cinthia, Via Claudio

Sottopasso Claudio, Via Beccadelli, Via Fuorigrotta, Piazzale D'Annunzio, Via Giulio Cesare, Via G.B. Marino, Via Terracina, Via Enea, Via Provinciale S. Gennaro, Via Cerbone, Via D'Alessandro, Traversa Eurialo, Via Ascanio, Via Nuova Agnano, Via Ruggiero, Piazza Bagnoli.

Nei prossimi giorni si continuerà ad intervenire in numerose strade tra le quali: Via Toledo, Via Gianturco, Via Argine, Via Nuova Bagnoli, Via Sponzilli, Via Beccadelli, Via Agnano-Astroni, Via Dante Alighieri.