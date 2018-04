Ventenne napoletano scomparso, ritrovata la sua camicia bianca

Secondo le ultime notizie che giungono da Positano, dove le ricerche hanno avuto seguito durante la notte, sarebbe stata ritrovata la camicia bianca di Nicola Marra, il ventenne napoletano scomparso nella notte tra sabato e domenica. Il giovane si era recato in costiera per trascorrere la serata in discoteca. Come riporta Positanonews, Nicola ha affittato un appartamento con tre amici, ha guardato la partita del Napoli in piazza, poi si è recato al Music on the Rocks, discoteca sulla spiaggia. C'è chi dice di averlo visto uscire alle 4, avrebbe riferito di voler prendere la macchina ma in macchina non è mai entrato. La sua camicia è stata ritrovata in via Cristoforo Colombo.

Proseguono le ricerche, ieri rese difficoltose dalle condizioni meteo-marine.