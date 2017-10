A Vicenza per la mostra su Van Gogh: napoletano scippato e ferito

Un turista napoletano di 76 anni, a Vicenza per una mostra su Van Gogh, è rimasto ferito in seguito ad uno scippo subito nel centro della città veneta.

L'uomo - come racconta VicenzaToday - è stato assalito da un malvivente in bici, che ha afferrato il borsello che teneva a tracolla e, nel farlo, lo ha trascinato a terra, facendogli sbattere il viso sull'asfalto, per poi scappare.

L'anziano ha riportato lesioni al volto e la rottura di un dito della mano destra, in seguito alla caduta.

All'interno del borsello c'erano pochi spiccioli, il biglietto aereo per il ritorno a Napoli e due biglietti per la mostra.