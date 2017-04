Ruba l'ambulanza e scappa verso Roma: napoletano in manette

Ha rubato l’ambulanza che avrebbe dovuto soccorrerlo ed è fuggito in direzione di Roma. Lo strano episodio è accaduto oggi, la polizia stradale è riuscito a fermare il 34enne, originario di Napoli ed affetto da una patologia psichica, da Empoli nei pressi di Chiusi in provincia di Siena. L’uomo aveva detto ai suoi familiari di voler andare a Roma per denunciare un traffico di stupefacenti. Quando l’ambulanza – che era stata chiamata per lui – è arrivata, il 34enne è sceso in strada, si è seduto al posto guida e ha girato le chiavi che erano state lasciate inserite partendo in direzione A1.

A lanciare l’allarme sono stati i sanitari, la polizia ha localizzato l’ambulanza ad Arezzo tramite il gps ed hanno allertato Autostrade per l’Italia predisponendo tutte le iniziative necessarie ad evitare conseguenze per gli altri automobilisti in quel momento in transito. Così dietro le pattuglie della Polizia ha circolato un veicolo della manutenzione che segnalava l'eventuale pericolo alle auto in arrivo ed evitava sorpassi.

L’operazione è riuscita con uno stratagemma: appena i poliziotti hanno raggiunto l’uomo, gli hanno riferito di essere lì per raccogliere la sua testimonianza in merito al traffico di droga. Il 34enne – non nuovo ad episodi del genere, tanto che alcuni anni fa a Caserta aveva rubato un bus fermando la corsa contro il muro di una chiesa – si è calmato e ha seguito gli agenti in commissariato. E’ stato denunciato per furto e affidato ai sanitari.