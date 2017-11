Linea Napoli-Roma, napoletano muore investito da un treno

Un uomo di origine napoletana, di circa 50 anni, è morto nel pomeriggio di ieri alla stazione di Minturno-Scauri, travolto da un treno sulla linea Roma-Napoli che in quel momento stava transitando sui binari.

Dovrebbe con tutta probabilità trattarsi di un suicidio - come riferisce LatinaOggi - secondo i primi rilevamenti effettuati da parte degli uomini della Polfer di Formia, intervenuti sul posto oltre al personale dei Vigili del Fuoco e del 118.

A travolgere il 50enne napoletano è stato il treno intercity 556 Reggio Calabria-Roma, davanti agli occhi degli altri viaggiatori presenti in quel momento in stazione.

L'incidente ha avuto, come prevedibile, anche ripercussioni sull'intero tratto ferroviario per alcune ore, con l'Autorità Giudiziaria intervenuta sul posto per i rilievi di rito.