Ritrovato senza vita il corpo del ventenne Nicola: lo cercavano da 24 ore

È stato trovato senza vita il corpo di Nicola Marra, il 20enne di Napoli scomparso da ieri. Secondo le prime notizie il ragazzo sarebbe scivolato in un burrone. Era scomparso da ieri mattina alle 4, dopo una serata in discoteca. Il corpo è stato ritrovato tra la 'Selva' e il Cimitero vecchio, nei pressi di una lunga scalinata che il giovane avrebbe percorso di notte. Le ricerche sono andate avanti per tutta la mattinata fino al tragico epilogo, con l'ausilio dell'elicottero dei carabinieri, e un gruppo di volontari. In mare anche la Capitaneria di Porto che ha perlustrato lo specchio d'acqua nei pressi della discoteca.



La notizia è riportata da SalernoToday.it.