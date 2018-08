Tragedia in Salento per un 54enne napoletano. L'uomo era in mare a Otranto, nelle acque di Conca Specchiulla, quando ha accusato un malore.

Sul posto - come riferisce Tele Rama - è intervenuto il 118 mare, ma per il 54enne non c'è stato nulla da fare ed è morto durante il trasporto in ospedale.

L'uomo, G.S., era in vacanza con la famiglia in Salento.