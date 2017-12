Cinquantenne napoletano trovato morto ad Altavilla, si indaga sulla causa

Un cinquantenne napoletano, Matteo Di Martino, è stato trovato morto nella sua abitazione di Altavilla, nei pressi di Vicenza. L'uomo era riverso in un lago di sangue ma prima di chiarire le cause della morte, il medico legale ha dovuto lavorare sul corpo dell'uomo. In un primo momento, infatti sembrava che il cinquantenne avesse delle forbici conficcate nella nuca ma da un'analisi più attenta si è capito che, invece, erano delle pinze da elettricista usate per stringere una fascetta di plastica intorno al collo. Dalle prime indagini, dunque, sembra che la causa del decesso sia il soffocamento e che la copiosa emorragia sia scaturita dalle fosse nasali.

A dare l'allarme è stato un vicino di casa di Matteo Di Martino che, intorno alle 11 del mattino, ha notato la porta di casa dell'uomo aperta e ha allertato le forze dell'ordine. Dopo poco sono arrivati a via Lago di Carezza gli operatori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Per l'uomo ormai non c'era più nulla da fare e vicino al suo corpo esanime è stata ritrovata una lettera di addio che però non convince gli inquirenti. La dinamica non lascia pensare ad un suicidio, pista invece suggerita dallo scritto ritrovato sul posto. Al momento sono ancora in corso le analisi del caso. Dopo i rilievi della Scientifica, la Procura ha predisposto l'autopsia.

Sul posto è arrivata anche una coppia di amici di famiglia che la madre dell'uomo aveva allertato perché Matteo non rispondeva al telefono. Sono stati loro a trovare il cadavere del cinquantenne che avrebbe dovuto fare ritorno con loro in Campania per festeggiare il Natale in famiglia.

I vicini dell'uomo raccontano che si era trasferito da poco ad Altavilla e lo descrivono come una persona "tranquilla", pare che non avesse relazioni sentimentali in corso, nessuno avrebbe mai immaginato che potesse accadere qualcosa del genere.