Sperona la volante della polizia per scappare: arrestato

Ha provato a scappare guidando prima contromano e poi speronando una volante della polizia. Il tutto alla guida di un furgone lanciato a tutta velocità. È stato arrestato a Firenze un 29enne originario di Napoli, trovato a guidare il mezzo sotto l'effetto della cocaina. A bordo con lui c'era anche un 26enne che ha tentato la fuga a piedi ma che è stato anch'egli fermato.

Da quanto raccontato da quest'ultimo, i due erano partiti da Napoli dove avevano acquistato della cocaina che avevano consumato durante il viaggio. Non appena la sostanza a cominciato a fare effetto il guidatore ha iniziato a guidare in maniera spericolato, prima in autostrada riuscendo anche a non pagare il pedaggio, e poi nel centro della città. Ha percorso contromano via Forlanini e poi ha ignorato l'alt della polizia che è riuscito a bloccarlo dopo un inseguimento in via Novoli.