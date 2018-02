Tenta di incendiare l'auto della sua ex: arrestato 25enne

Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un ragazzo di 25 anni, originario di Napoli ma da tempo residente a Ladispoli, con l’accusa di tentato incendio e danneggiamento aggravato.



Erano da poco trascorse le 3 quando il giovene è entrato in azione per mettere in atto la sua vendetta nei confronti dell’ex compagna: dopo aver posizionato degli inneschi artigianali sotto gli pneumatici delle vetture della donna e del suo attuale compagno, stava per appiccare le fiamme quando è stato notato da una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia allertata da una segnalazione giunta al 112.

Alla vista dei militari, il ragazzo ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato immediatamente bloccato.



Il 25enne è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per rispondere alla locale Autorità Giudiziaria dei reati di tentato incendio e danneggiamento aggravato.