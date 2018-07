Napoletani scomparsi in Messico, ucciso il sindaco di Tecalitlan

Victor Diaz, ventisettenne sindaco di Tecalitlan è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. Ferita anche una donna, funzionaria comunale, che accompagnava il sindaco. Tecalitlan è il paese nello stato di Jalisco, Messico, da cui sono scomparsi i tre napoletani Raffaele, Antonio e Vincenzo, oltre 5 mesi fa. A riportare la notizia dell'omicidio è EcoDiario. Il procuratore dello stato di Jalisco ha fatto sapere di voler intraprendere veloci indagini per risalire ai colpevoli, ma come è ben noto nello stato di Jalisco polizia e crimine spesso sono due facce della stessa medaglia.

Il cartello locale CJNG, guidato dal temibile Mencho, pare abbia avuto in consegna i tre napoletani: a fare da tramite tra i poliziotti (tre in stato d'accusa per aver ceduto per 43 euro gli ostaggi napoletani) e il cartello è stato un certo Don Angel, figura chiave per ricostruire il destino dei napoletani.