Napoletani scomparsi in Messico: trovata la seconda auto

Ritrovata la seconda auto utilizzata dai napoletani scomparsi in Messico. Si tratta della Honda Crv utilizzata da Antonio Russo e Vincenzo Cimmino per cercare Raffaele Russo. I due si erano messi sulle sue tracce dopo che non avevano ricevuto sue notizie per ore. La notizia è trapelata solamente nelle ultime ore e potrebbe essere fondamentale per il prosieguo delle indagini.

Proprio quell'auto venne fermata dai poliziotti corrotti che poi li rapirono e li avrebbero venduti ad un altro cartello criminale, “Jalisco Nueva Generation”. Gli investigatori sono a caccia di dettagli fondamentali sulla vettura. Sono ormai otto mesi che continuano le loro ricerche senza però ottenere un minimo spiraglio sulle condizioni dei tre.