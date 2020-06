Napoletani scomparsi in Messico: ripartono le ricerche

Dopo l'emergenza sanitaria ripartiranno le attività di ricerca dei tre napoletani scomparsi in Messico. È quanto annunciato dall'avvocato Claudio Faletti, legale delle famiglie di Raffaele e Antonio Russo e Vincenzo Cimmino. Il legale ha comunicato che la notizia gli è stata comunicata a seguito di una videoconferenza tra la procura di Jalisco e la Commissione federale per le persone scomparse.

"Non smetteremo mai di insistere, non smetteremo mai di cercare la verità, per noi sono dispersi ma vivi" ha detto il rappresentante delle famiglie dei tre napoletani dispersi dal 31 gennaio 2018. "Credo sia un atto dovuto far sentire alle famiglie la vicinanza dello Stato in questa triste vicenda - ha detto Faletti che ha spiegato - Attività che prenderanno il via non appena l'emergenza sanitaria lo consentirà". La comunicazione gli è arrivata ieri da parte della Direzione Generale per gli italiani all'estero e per le Politiche Migratorie.