Napoletani scomparsi in Messico, il Procuratore di Jalisco: "Li cerchiamo vivi"

Il procuratore regionale di Jalisco, Fausto Mancilla, ha assicurato che le autorità stanno cercando i tre napoletani scomparsi, vivi, perché non nulla lascia pensare i tre siano morti. In un'intervista ai giornali messicani, Mancilla ha sottolineato che si stanno cercando altri tre o quattro che potrebbero essere responsabili della scomparsa dei tre uomini rapiti il ​​31 gennaio nel comune di Tecalitlán. Soffermandosi sulle dichiarazioni del figlio di Raffaele Russo (che aveva detto che le istituzioni stavano perdendo tempo) il Procuratore ha detto che "il tempo è vitale, ogni minuto è un'eternità, dal primo giorno l'Ufficio del Procuratore specializzato per le persone scomparse ha preso provvedimenti in merito"



"La situazione legale dei tre napoletani non cambia il fatto che sono dispersi e dobbiamo cercarle", ha concluso Fausto Mancilla.