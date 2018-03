Napoletani scomparsi in Messico, a San Siro i tifosi azzurri li ricordano

"Fin quando i nostri Fratelli non saranno liberi porteremo il loro nome ovunque. Liberate i nostri fratelli": così su facebook un tifoso del Napoli scrive e ricorda i tra napoletani Raffaele Russo, Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, di cui non si hanno notizie dal Messico da 40 giorni ormai. L'uomo posta una foto della trasferta di San Siro in occasione di Inter-Napoli. La maglia che il gruppo di sei tifosi ha voluto indossare a San Siro ritrae i volti dei tre napoletani scomparsi in Messico. In questi giorni poliziotti italiani si stanno recando nel paese centroamericano per aiutare nelle ricerche i colleghi messicani. Finora nessun risultato, anche se il raggio d'azione si è esteso ai due stati vicini a Jalisco, Michoacan e Colima.