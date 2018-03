Napoletani scomparsi in Messico, ricerca estesa ad altri due stati messicani

A 37 giorni dalla scomparsa di Raffaele Russo, Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, i tre napoletani di cui non si hanno notizie dal Messico dal 31 gennaio, dalle ricerche condotte dalla polizia messicana nulla è ancora emerso. La decisione di inviare poliziotti italiani sul posto è stata accolta tiepidamente dal Procuratore di Jalisco Raul Sanchez Jimenez: "Se vogliono venire sono i benvenuti, ma non si sentano obbligati: stiamo lavorando". Le ricerche, in effetti, come si apprende da fonti messicane, sono state estese dallo stato di Jalisco ai due stati vicini: Michoacan e Colima.

"Su Michoacan abbiamo già fatto diverse ricognizioni aeree e via terra, cercando veicoli e persone", ha detto il Procuratore Sanchez Jimenez. Finora nessun risultato.