Napoletani scomparsi in Messico, diffusa la foto dei 4 poliziotti arrestati

È stata diffusa la foto dei quattro poliziotti messicani sospettati di aver consegnato a una banda armata i tre napoletani scomparsi in Messico. I quattro, come rivelato dal Procuratore dello stato di Jalisco, rischiano dai 40 ai 60 anni di prigione. Tra loro anche una donna. La foto è stata diffusa da Chi l'ha visto, che nei giorni scorsi ha inviato un giornalista in Messico a occuparsi della complicata vicenda. Ora i quattro devono raccontare i dettagli e aiutare gli inquirenti a ritrovare i tre italiani scomparsi da 25 giorni.

I FAMILIARI: "LA FARNESINA NON CI PARLA"