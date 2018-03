Napoletani scomparsi in Messico, inizia il processo contro i 4 poliziotti

La Fiscalia di Jalisco ha informato dell'inizio del processo a carico dei quattro poliziotti fortemente indiziati di 'sparizione forzata' per il caso dei tre napoletani di cui non si hanno notizie dal Messico dal 31 gennaio. "I presunti sospettati erano già coinvolti nel processo e persiste un anno di detenzione preventiva, mentre proseguono le indagini", fanno sapere fonti ufficiali della Fiscalia dello stato di Jalisco. Intanto si apprende da organi di stampa messicani che nella prima udienza gli avvocati difensori dei quattro poliziotti (che avrebbero ceduto i tre napoletani a una banda armata per 43 euro) hanno provato a far disconoscere la confessione, sostenendo davanti al giudice che "la confessione è avvenuta sotto tortura". Non è stato dello stesso parere il giudice, secondo il quale non ci sono prove di questa tortura, quindi la confessione è stata messa agli atti.



I quattro agenti rischiano pene che vanno dai 40 ai 60 anni di carcere.